Settembre 7, 2022

Expo 2030, presentata a Parigi la candidatura di Roma. In lizza per ospitare l’Esposizione Universale anche Odessa in Ucraina, il Busan in Corea del Sud e Riad in Arabia Saudita. L’iter della selezione si concluderà con la votazione finale nel novembre 2023.