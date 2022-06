Giugno 8, 2022

Bisogna “ridurre perdite e sprechi alimentari” perché “se riduciamo del 50% le perdite e gli sprechi di cibo, ci saranno frutta e verdura” sufficienti per “coprire i 400 grammi raccomandati a persona al giorno”. Lo ha detto il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, nel suo intervento in apertura al Dialogo Ministeriale Mediterraneo sulla Crisi Alimentare, invitando a un uso “più efficiente delle risorse naturali disponibili”.