Novembre 17, 2022

“Ci sono molteplici segnalazioni di difficoltà di produzione di farmaci dovuta a vari fattori, che si cerca in parte di risolvere, e legati ai diversi scenari di guerra e di aumento dei costi”. Lo ha detto Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), sottolineando come sia “una questione attenzionata e che ci preoccupa”.