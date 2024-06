Farnetti (Agronetwork): “Dobbiamo imparare a gestire l’acqua”

6 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

“Non più l’oro nero, nel nuovo scenario geopolitico risorse come l’acqua sono più importanti”. Così, Sara Farnetti, presidente di Agronetwork e specialista in Medicina Interna, a margine del convegno ‘Water Management nell’agroindustria – per una gestione responsabile delle risorse’ organizzato dall’associazione e da Confagricoltura in partnership con Heineken Italia, nella Sala della Protomoteca, in Piazza del Campidoglio a Roma,