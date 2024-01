Ferragni assente a sfilata Gucci

Gennaio 13, 2024

Your browser does not support the video tag.

Chiara Ferragni non è stata avvistata, come al solito, alla sfilata di Gucci, che ieri ha aperto il calendario della Milano fashion week dedicata alle collezioni maschili per il prossimo autunno-inverno. L’influencer, habitué alle sfilate della griffe della doppia G, non ha varcato la soglia della location dello show.