Filippo Giardina: ‘Per influencer come i Ferragnez i bambini strumento per farsi percepire come ‘amici’ dai followers”

Aprile 4, 2023

Your browser does not support the video tag.

Per gli influencer da milioni di followers come i Ferragnez “i bambini sono lo

Strumento che gli permette di continuare ad avere una relazione con la gente,

con i follower, che non ti percepiscono più come il cantante o la modella o

l’imprenditrice, ma come amici. Ti senti ‘zio’ di questi due

figli, e questa cosa -che è la base dei social network- un giorno verrà

studiata come una tecnica di lavaggio del cervello, di manipolazione di massa

che c’è, è stata fatta, ma ha il tempo contato”. Corrosivo e tranchant: è Filippo Giardina, che affronta anche il tema degli influencer e dei social network in un’intervista a tutto tondo con l’Adnkronos.