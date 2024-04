Financial Forum 2024, Persano (Idc – Indicom): “Fast closing è attività più importante del Cfo”

11 Aprile 2024

“Il fast closing rimane l’attività più importante del Cfo e per poterlo fare spesso deve ricorrere a delle stime, perché il Cfo non ha tutte competenze o tecnologie per rispondere in tempo a queste sollecitazioni. Il Cfo può rivolgersi ad aziende come Indicom per attività di supporto e per raggiungere gli obiettivi di tempestività necessari per sopravvivere sul mercato”. E’ il commento di Angela Persano, Business Process Reengineering Manager Idc – Indicom, a margine del Financial Forum 2024, l’appuntamento italiano dell’innovazione nella finanza d’impresa, per discutere sul ruolo chiave del Chief Financial Officer (Cfo) nell’implementazione delle nuove strategie di business, per favorire la trasformazione digitale e organizzativa delle imprese.