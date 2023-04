Aprile 19, 2023

Due magazzinieri sono stati denunciati dalla polizia di Stato con l’accusa di furto aggravato e ricettazione perché avrebbero rubato svariati oggetti, anche di valore, dai bagagli smarriti all’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze. La denuncia partita da alcuni passeggeri che, inizialmente avevano constatato lo smarrimento o il ritardo nella consegna dei propri bagagli, si sarebbero viste riconsegnare successivamente le valigie a domicilio alleggerite però di alcune cose contenute all’interno.