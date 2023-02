Foggia, tre arresti per omicidio Lafranceschina

Febbraio 9, 2023

I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di tre persone. Tutte sono state ritenute gravemente indiziate dei gravi reati di concorso di persone in omicidio aggravato dal metodo mafioso, porto illegale di armi da fuoco con matricola abrasa, ricettazione e per due dei tre anche violenza privata aggravata sempre dal metodo mafioso.

In particolare, gli investigatori dell’Arma, nell’ambito delle complesse attività di indagine svolte su diretto coordinamento della Dda di Bari, a seguito dell’efferato omicidio di Giuseppe Lafranceschina, avvenuto in pieno giorno a Trinitapoli (BT) il 3 giugno 2020, mentre lo stesso si trovava a bordo di uno scooter elettrico, hanno individuato i presunti autori materiali di tale cruento delitto, commesso mediante l’impiego di una pistola mitragliatrice modello ‘Skorpion’ ed un revolver calibro 38, come ricostruito in maniera certosina attraverso un sistema integrato di investigazioni tradizionali e tecniche.