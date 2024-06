Fondazione Magna Grecia presenta il report ‘Cyber organized crime-le mafie nel cyberspace’

19 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

“Oggi celebriamo il 40º dalla fondazione della nostra organizzazione Magna Grecia e ha un significato particolare. Non possiamo non occuparci anche della parte così negativa del nostro mezzogiorno che è quella della criminalità organizzata. Trovarci oggi qui in Parlamento significa aver trovato il luogo giusto dove interrogare e avere risposte anche sui vuoti legislativi che molto spesso ci sono su queste materie”. Lo ha dichiarato alla Camera dei Deputati Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, in occasione della presentazione del Rapporto “Cyber Organized Crime – Le mafie nel Cyberspace” organizzato dalla Fondazione Magna Grecia. “Pirateria informatica e criminalità organizzata sono mondi sempre più sovrapponibili. Siamo indietro intanto nella valutazione e nella percezione del rischio non ci possono essere santuari, non ci possono essere zone franche quindi quello che bisogna fare è creare strumenti sia normativi sia di comprensione del fenomeno. Noi non dobbiamo pensare al mondo digitale come una continuazione del territorio fisico”. Lo ha dichiarato alla Camera dei Deputati Antonio Nicaso docente alla Queen’s University Canada in occasione della presentazione del Rapporto “Cyber Organized Crime – Le mafie nel Cyberspace” organizzato dalla Fondazione Magna Grecia”. Emerge che la velocità è il fattore dirimente: chi combatte le mafie deve cominciare a correre più velocemente rispetto a quanto ha fatto finora come sottolineano le istituzioni, rappresentate dalla presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo e dal procuratore della Repubblica Nicola Gratteri. “La mafia andrà a due velocità più indietro dello stato se noi ascolteremo le parole di procuratori come Nicola Gratteri e affideremo a tecnici che conoscono e sanno come la mafia può essere sconfitta. L’Italia è sempre stata un modello antimafia. Per questo la commissione parlamentare ha istituito un comitato che si occupa unicamente di nuove tecnologie e darà al parlamento tutti gli strumenti per affiancare il lavoro straordinario di magistrati come Nicola Gratteri le istituzioni lavorano all’unisono e danno risposte concrete a problemi troppo spesso sottovalutati”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo alla Camera dei Deputati in occasione della presentazione del Rapporto “Cyber Organized Crime – Le mafie nel Cyberspace” organizzato dalla Fondazione Magna Grecia.