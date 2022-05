Maggio 6, 2022

Forestazione delle città italiane, pubblicato dal ministero della Transizione Ecologica lo studio Open Polis sui finanziamenti dal Pnrr al progetto che prevede la realizzazione di boschi nelle aree vaste delle 14 città metropolitane d’Italia, per un totale di 6.600 ettari. Oltre 300 milioni il finanziamento stanziato.