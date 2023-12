Formazione, studentessa Pellegrino: “Lidl punta tanto ai propri dipendenti”

Dicembre 1, 2023

“ITS Academy è stato il primo ITS in Italia. Ha una grandissima missione, quella di favorire il futuro dei giovani”. Sono le parole della studentessa Roberta Pellegrino, intervenuta in occasione della presentazione del secondo biennio del percorso di formazione “Lidl 2 your career”, il progetto che consentirà a 30 giovani talenti di diventare Assistant Store Manager in Azienda, firmando un contratto a tempo indeterminato al termine del biennio.