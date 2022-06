Forum Comunicazione: Colautti (Generali), “Employer branding utile per attrarre persone con competenze giuste”

Giugno 8, 2022

“Il Forum Comunicazione rappresenta una bellissima opportunità di incontrarsi nuovamente di persona ed è un momento di confronto fra professionisti da cui nascono sempre nuove idee. Innovazione e cambiamento devono essere sempre degli obiettivi, in un’ottica di cambiamento continuo”. Così l’Head of Employer Branding, Recruiting & Mobility di Generali, Marina Colautti, a margine della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “L’employer branding oggi è un processo importante perché una delle sfide maggiori che le aziende stanno portando avanti è quella di attrarre le persone con le competenze giuste. Oggi c’è in atto una guerra dei catalenti per affrontare il cambiamento caratterizzato dalla transizione digitale. Oggi il candidato considera l’azienda dell’employee experience, dell’inclusione e dei processi in favore delle persone”, ha concluso.