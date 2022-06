Forum Comunicazione: Nagel (AON), “Appuntamento irrinunciabile che porta avanti tematiche innovative”

Giugno 9, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Il Forum Comunicazione è un appuntamento irrinunciabile ed è l’unica associazione che porta avanti tematiche innovative rispetto alla comunicazione”. Così lo Chief Marketing & Communication Officer di AON, Erica Nagel, a margine della seconda giornata della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “Per noi il marketing adattativo è parte integrante della nostra proposta. Il nostro core target sono grandi aziende e i progetti che facciamo per loro sono personalizzati. Negli anni abbiamo imparato a adattare la proposta sull’esigenza del cliente. Il settore assicurativo è un settore che sta vivendo un cambiamento, i nostri clienti sono sempre più persone che vogliono partecipare alla dinamica della co-creazione delle soluzioni che vogliono adottare”, ha concluso.