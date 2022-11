Forum Hr 2022, Maniglio (Deloitte Legal): “Smart working è opportunità che necessita di semplificazione”

Novembre 18, 2022

Alessandra Maniglio, Head of practice di employment & benefits di Deloitte Legal, presente al ‘Digital & innovation day’, che chiude i tre giorni della quattordicesima edizione del Forum risorse umane, il principale appuntamento nazionale dedicato ai temi del lavoro e del people management, che si svolge a Milano tra il 15 e il 17 novembre, ha così spiegato i motivi che rendono fondamentale questo appuntamento per il mondo dell’Hr ed ha parlato del complesso tema dello smart working, che si basa su fiducia e lavoro per obiettivi ma richiede attenzione da parte di chi si occupa di Hr.