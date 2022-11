Novembre 27, 2022

Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca dei 11 dispersi della frana che ieri ha investito Casamicciola, sull’isola di Ischia. Tra le persone che mancano all’appello anche il marito della 31enne Eleonora Sirabella, unica vittima fin’ora accertata. Oggi il Cdm per lo stato di emergenza.