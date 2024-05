Frangi: “Con Small2Big 8 milioni di euro per 50 imprese sociali”

28 Maggio 2024

Frangi: “Il bilancio 2023 registra una ulteriore crescita degli impieghi. CFI ha raggiunto quota 69 milioni di euro di impieghi netti nelle imprese cooperative, dei quali due terzi raggiungi con fondi propri e la restante parte con fondi ministeriali. Si tratta di impieghi in cooperative di lavoro in prevalenza Workers buyout ma anche in cooperative sociali. CFI sostiene lo sviluppo d’impresa insieme a quasi 250 cooperative partecipate che hanno raggiunto un volume produttivo di 1048 milioni con una crescita del 23% e un incremento dell’’occupazione del 5%. Small2Big promuove investimenti in imprese di piccola dimensione per 8 milioni di euro in 50 imprese sociali. Il Ministero Made in Italy rafforza inoltre gli spazi di collaborazione futura per la gestione delle imprese in crisi”.