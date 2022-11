Fratture da fragilità, Chiodini: “Romosozumab è un farmaco bone-builder”

Novembre 15, 2022

A margine della conferenza stampa con la quale si è annunciata la rimborsabilità di romosozumab, il nuovo farmaco per il trattamento dell’osteoporosi severa nelle donne in post-menopausa ad alto rischio di frattura, sviluppato da Ucb in collaborazione con Amgen, Iacopo Chiodini, Presidente Siommms, professore associato di endocrinologia all’Università degli studi di Milano e direttore della struttura complessa di endocrinologia Asst dell’ospedale Niguarda di Milano, ha illustrato gli aspetti innovativi del nuovo farmaco che definisce ‘bone-builder’, ovvero ‘costruttore di ossa’.