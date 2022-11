Novembre 15, 2022

Your browser does not support the video tag.

Tiziana Nicoletti, Responsabile coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici e rari di Cittadinanzattiva, presente alla conferenza stampa con la quale si è annunciata la rimborsabilità di romosozumab, il nuovo farmaco per il trattamento dell’osteoporosi severa nelle donne in post-menopausa ad alto rischio di frattura, sviluppato da Ucb in collaborazione con Amgen, parla delle difficoltà che incontrano i pazienti con fragilità ossea.