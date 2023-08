Agosto 4, 2023

All’asta da Sotheby’s la collezione privata di Freddie Mercury. Si tratta di oltre 1500 pezzi custoditi nella sua dimora di Garden Lodge a Kensington. Tra gli oggetti che andranno all’incanto ci sono dipinti, testi di canzoni scritti a mano, cimeli, costumi di scena.