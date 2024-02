Fringe benefit 2024, ecco i bonus aziendali per i lavoratori

Febbraio 10, 2024

Fringe benefit, nel 2024 i lavoratori con figli a carico e non potranno ricevere un ‘bonus’ aziendale il cui limite massimo è stato innalzato a 2mila euro, senza che l’importo venga conteggiato nella dichiarazione dei redditi. I soldi potranno essere usati per affitti, mutui o bollette, ma la decisione di erogare o meno il bonus dipenderà dal datore di lavoro. Beneficiari non solo i dipendenti ma anche co.co.co. e collaboratori a progetto.