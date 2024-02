Fs: “Perdiamo 8 milioni al mese per chiusura Frejus”

Febbraio 7, 2024

Your browser does not support the video tag.

Otto milioni di euro di perdite al mese. Questi i danni per il gruppo Fs dell’interruzione della linea ferroviaria Milano-Parigi, per la chiusura del traforo del Frejus, dovuta alla frana che si è abbattuta nel territorio della Maurienne il 27 agosto scorso in Francia.