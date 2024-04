Fumo, ridurre il rischio si può: esperti si confrontano a ‘Nel Cuore di Santa’

15 Aprile 2024

Ridurre i rischi per il fumatore adulto che non vuole o non riesce smettere, anche con l’aiuto di device alternativi alla sigaretta: se n’è discusso nell’ambito del Congresso medico scientifico ‘Nel Cuore di Santa’ a Santa Margherita Ligure, con il panel “What really matters for adult smokers” a cui hanno partecipato cardiologi di fama internazionale.