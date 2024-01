G7, al via presidenza italiana

Gennaio 3, 2024

Your browser does not support the video tag.

E’ iniziata con il 1° gennaio 2024 la presidenza italiana del G7, il foro di dialogo informale che riunisce i sette paesi altamente industrializzati, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, cui si aggiunge l’Unione Europea. Roma ha raccolto il testimone dal Giappone.

Tra i temi segnati in rosso “ovviamente l’Ucraina”, e ancora “la sicurezza economica e quindi il guardare avanti sul lavoro che abbiamo fatto quest’anno e capire quali e quanti passi avanti abbiamo fatto, la sicurezza energetica, la migrazione, che sarà una delle materie che porteremo al centro del G7”.

Altri temi che verranno affrontati al tavolo dei sette, una sorta di cabina di regia per le politiche emergenziali e per le scelte di medio e lungo periodo delle potenze occidentali, quello del confronto con la Cina, a partire dalla sfida economica posta in atto da Pechino.