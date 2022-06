Giugno 21, 2022

Your browser does not support the video tag.

Claudio Gasperini, Coordinatore Gruppo Sclerosi Multipla della Società Italiana di Neurologia, spiega i passi avanti fatti dalla ricerca nel contrastare la sclerosi multipla. Negli ultimi anni si sono registrate importanti novità sia per quanto riguarda le terapie sia per il miglioramento della vita dei pazienti anche grazie a innovazione e digitalizzazione. L’incontro dal titolo “Echo in Ms”, organizzato da Merck Italia, è stato l’occasione per fare il punto sulla situazione.