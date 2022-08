Agosto 1, 2022

Nel 2013 il principe Carlo avrebbe accettato un milione di sterline di una donazione per il suo fondo caritatevole dalla famiglia a cui apparteneva anche Osama bin Laden, il capo terrorista fondatore di Al Qaida, responsabile degli attentati dell’11 settembre, ucciso in un blitz Usa in Pakistan nel 2011.