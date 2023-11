Novembre 3, 2023

Il suo co-scopritore Craig Willcox a Welfair, la fiera del fare sanità di Fiera Roma: L’espressione di questo gene presente in tutti noi può essere aumentata assumendo astaxantina. E oltre ad allungare la vita ne migliora anche la qualità, aiutando a prevenire diverse malattie