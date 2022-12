Dicembre 14, 2022

“Ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri”. Gianluca Vialli annuncia così di lasciare il suo ruolo di capo delegazione della Nazionale di calcio italiana per motivi di salute. L’ex calciatore lotta con un tumore al pancreas dal 2017.