Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente: “Idea rivoluzionaria per formare i giovani a pensare a un futuro diverso”

5 Aprile 2024

Inaugurato alla Scuola di Management ed Economia dell’Università di Torino, il primo master di Il livello in “D-ESG e Responsabile d’impatto”. “Un’idea rivoluzionaria per il mondo imprenditoriale e accademico – ricorda il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin – I giovani, in primis, devono pensare a un futuro diverso. Giusto, dunque, intervenire per correggere tutto quello che ha portato crescita e benessere ma che rischiano di costare caro alle future generazioni”.