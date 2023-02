Gilli (Vodafone Business Italia): “Condividiamo con Alis spinta verso digitalizzazione e sostenibilità”

Febbraio 8, 2023

“Abbiamo sviluppato una serie di soluzioni specifiche per il mondo della logistica e dei trasporti. Questa disponibilità di soluzioni sono state il motivo per il quale abbiamo deciso di aderire ad Alis, di cui condividiamo sia la spinta verso la digitalizzazione sia i valori, quali la sostenibilità. Presenteremo queste soluzioni al LetExpo, dove avremo uno stand con vari corner che vanno dagli asset strategici, quindi telefonia fissa e mobile, cloud e sicurezza, ma anche soluzioni specifiche per quanto concerne le aree private mobili e soluzioni mirate per il mondo della logistica e dei trasporti, quindi gestione delle flotte, dei magazzini e delle spedizioni”. Così Stefania Gilli, country manager IoT Vodafone Business Italia, a margine della presentazione del LetExpo 2023 promosso da Alis.