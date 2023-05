Maggio 16, 2023

Your browser does not support the video tag.

Sequestro record di stupefacenti nel porto di Gioia Tauro, gli uomini della Guardia di Finanza hanno sequestrato circa tre quintali di cocaina purissima. La droga, che era occultata in due container che trasportavano banane dall’Ecuador, avrebbe fruttato ai trafficanti oltre 800 milioni di euro.