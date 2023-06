Giugno 27, 2023

Your browser does not support the video tag.

Nel 2022, i giovani (15-19enni) che non lavorano e non studiano, i cosiddetti ‘Neet’, sono circa il 19% della popolazione d’età tra i 15 e i 19 anni, in calo, dopo l’aumento registrato nel periodo 2020-2021, per l’impatto negativo della pandemia da Covid-19 sull’occupazione. E’ quanto si sottolinea nella pubblicazione web dell’Istat ‘Noi Italia’, che offre una selezione di oltre 100 indicatori statistici sulla realtà del nostro Paese.