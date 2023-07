Giuggioli (UniMi): “Etichetta Positive Food anticipa nuova normativa europea”

Luglio 7, 2023

“Con il Green Deal europeo c’è stato un cambio di passo: il legislatore di Bruxelles vuole ridurre l’impronta ambientale e climatica dei sistemi alimentari. Da questo punto di vista promette una nuova normativa che assicura i sistemi alimentari sostenibili. Il progetto Positive Food anticipa il raggiungimento di questi obiettivi”. Lo ha detto Pier Filippo Giuggioli, docente presso il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano e responsabile del progetto Positive Food, durante la presentazione a Roma del primo sistema di etichettatura alimentare al mondo sviluppato in Italia per sensibilizzare i consumatori ad una nutrizione più sana, consapevole e sostenibile.