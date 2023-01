Giustizia, Mattarella all’inaugurazione dell’anno giudiziario

Gennaio 26, 2023

Si è aperto il nuovo anno giudiziario della Corte Suprema di Cassazione. Presente il capo dello Stato Sergio Mattarella, alla cerimonia di inaugurazione al Palazzo della Giustizia di Roma, il Guardasigilli Carlo Nordio, che ha voluto ringraziare magistrati e forze dell’ordine per la cattura di Matteo Messina Denaro. Ad aprire la cerimonia la relazione del primo presidente della Corte di Cassazione, Pietro Curzio.

Autonomia e indipendenza della magistratura “costituiscono ‘un pilastro della nostra democrazia, garantita dalla Costituzione”, come Lei, signor Presidente, ha voluto ricordare solo due giorni fa. Sono principi inderogabili, che hanno accompagnato tutta la mia lunga attività professionale in Procura. Se non avessi creduto e non credessi nella loro sacralità, non avrei rivestito la toga, come spero di aver fatto, con dignità e onore”, ha sottolineato Nordio.