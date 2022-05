Maggio 2, 2022

Your browser does not support the video tag.

Con 1.081 voti favorevoli, 169 contrari e 13 astenuti l’assemblea nazionale dell’Anm ha deliberato un giorno di sciopero dei magistrati italiani contro la riforma Cartabia dell’ordinamento giudiziario, approvata alla Camera e ora all’esame del Senato. “Non scioperiamo per protestare, ma per essere ascoltati”, hanno scritto i magistrati.