Maggio 2, 2023

Gli Aerosmith hanno annunciato un tour di 40 date per festeggiare oltre mezzo secolo di attività. E sarà l’ultima volta ‘on the road’ per la rock band statunitense. In una dichiarazione congiunta, gli Aerosmith hanno dichiarato: “Non è un addio, è Peace Out! Preparatevi e camminate da questa parte, avrete il miglior spettacolo della nostra vita”.