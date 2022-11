Novembre 18, 2022

Mohammed Jalal Al Rayssi, direttore generale dell’agenzia di stampa statale degli Emirati Arabi WAM, intervistato dall’Adnkronos fornisce le sue impressioni sulla prima edizione del Global Media Congress ad Abu Dhabi, dove si sono registrati 10.000 partecipanti provenienti da circa 50 paesi.