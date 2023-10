Ottobre 28, 2023

“Nessun problema con Salvini, Tajani e Mediaset e sul caso Sgarbi si attendono valutazioni Antitrust”, così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni fa il punto al termine della due giorni del Consiglio europeo. La presidente del Consiglio parla di maggioranza compatta e la legge di Bilancio, afferma, sarà la cartina di tornasole del clima sereno con gli alleati.