Grano Ucraina, Lavrov ad Ankara: ultime news

Giugno 8, 2022

Your browser does not support the video tag.

Per discutere il piano per sbloccare l’esportazione del grano la Russia è “pronta ad ulteriori incontri a Istanbul”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in conferenza stampa ad Ankara. Lavrov ha ribadito la posizione di Mosca, che la crisi alimentare non avrebbe nulla a che fare con l’esportazione del grano ucraino che gli occidentali e Kiev stanno cercando di descrivere come “una catastrofe universale”. “La quota di questo grano ucraino in questione è inferiore all’1% della produzione globale di grano e altri cereali” ha affermato il ministro russo.