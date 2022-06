Giugno 17, 2022

Green pass Ue prorogato di un anno. Questo l’accordo raggiunto da Parlamento Ue e Consiglio europeo per facilitare gli spostamenti all’interno dell’Unione. Il voto sul provvedimento la prossima settimana a Bruxelles. Per gli Stati, restrizioni alla libera circolazione solo se proporzionati, necessari e non discriminatori, allo scopo di tutelare la salute pubblica.