Guenter (Merck): “Italia dovrebbe velocizzare accesso a terapie innovative”

17 Aprile 2024

“Nel settore farmaceutico penso l’Italia potrebbe fare meglio nell’accesso all’innovazione in termini di velocità. Le nostre nuove soluzioni terapeutiche, tutti gli sforzi e tutte le migliaia di persone che lavorano per portare innovazione in Italia, sono nulli, non servono se queste terapie non arrivano al paziente. Quindi la velocità di accesso all’innovazione è molto importante”. Lo ha dichiarato Peter Guenter, CEO Healthcare di Merck Group, in occasione di un incontro con la stampa presso lo stabilimento Merck di Guidonia (Roma).