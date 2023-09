Settembre 10, 2023

Your browser does not support the video tag.

E’ anche necessario “combattere contro quanti scatenano guerra in modo del tutto irresponsabile”. Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, durante il suo intervento alla prima sessione del vertice del G20 in corso a Nuova Delhi, in India. Da Kiev intanto il presidente Zelensky accusa il presidente Vladimir Putin di essere un bugiardo con il quale ogni accordo è considerato impossibile.