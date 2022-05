Maggio 2, 2022

Con lo stop all’export ucraino, anche le scorte di olio di girasole – fondamentale per l’industria alimentare, la ristorazione e per il settore oleochimico – stanno terminando. Prima della guerra, il più economico degli oli di girasole costava 1,49 euro al litro, ora sta a 2,99 al litro e il rischio frode è in agguato.