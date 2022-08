Agosto 25, 2022

Guerra Ucraina-Russia, ecco le news di oggi: sono almeno 22 i morti, tra cui un bambino, segnalati nel bilancio dell’attacco missilistico russo nel Dnipropetrovsk. Oggi nuovi bombardamenti nella zona di Kiev, intanto il ministro Luigi Di Maio è arrivato nella capitale ucraina per un incontro con il presidente Zelensky e il ministro Kuleba.