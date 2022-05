Maggio 12, 2022

Guerra Ucraina-Russia, le ultime news. Si torna a parlare di negoziati e di pace. Ieri da Washington il premier Mario Draghi ha detto: “Bisogna fare di tutto per raggiungere accordo”. Ma la fine della guerra è lontana. A Mariupol le truppe russe stanno attaccando l’acciaieria Azovstal.