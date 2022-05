Maggio 10, 2022

Continua l’assalto all’acciaieria Azovstal di Mariupol, dove centinaia di combattenti ucraini provano a resistere. L’offensiva russa si sta concentrando su Odessa, colpita da tre missili Kinzhal, caduti su un hotel e un centro commerciale. Oggi Draghi vede Biden.