Maggio 4, 2022

La Commissione europea propone oggi “il sesto pacchetto di sanzioni” contro la Russia per la guerra in Ucraina. Ad annunciarlo la presidente Ursula von der Leyen, parlando nella plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo.

“Stacchiamo da Swift Sberbank, di gran lunga la prima banca russa, e altre due grandi banche russe”, ha affermato von der Leyen