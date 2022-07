Luglio 15, 2022

Al via un innovativo progetto di collaborazione tra Asl Roma 1 e Fondazione Policlinico Gemelli per vaccinare direttamente nei reparti e negli ambulatori i pazienti fragili e immunodepressi a rischio herpes zoster, o ‘fuoco di Sant’Antonio’, una malattia che colpisce circa 157 mila italiani ogni anno.