Luglio 18, 2022

“Avere a disposizione un vaccino adiuvato con una sostanza che amplifica la risposta immunitaria sicuramente è vincente. Bisogna garantire a tutti i pazienti anziani e fragili la migliore opzione vaccinale possibile”. Le parole di Roberto Ieraci, del gruppo strategie vaccinali della Regione Lazio, parlando della prevenzione vaccinale contro l’Herpes Zoster.