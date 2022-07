Herpes Zoster, Landi (SIGG): “Efficacia del vaccino al 90% e per 10% non risultano complicanze”

Luglio 18, 2022

“Il vantaggio ad oggi del vaccino contro l’Herpes Zoster sta nelle evidenze scientifiche che dimostrano come l’efficacia raggiunge oltre il 90%. Un altro aspetto importante è in quei soggetti che purtroppo, nonostante il vaccino, sviluppano la riattivazione del virus, ma per fortuna senza complicanze”. Così Francesco Landi, Presidente SIGG (Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, parlando a margine del convegno ‘Strategie e strumenti per aumentare la prevenzione vaccinale contro Herpes Zoster”